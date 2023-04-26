النيابة تستمع لأقوال سائق أصيب بطعنه على يد عاطلين بالمرج

استمعت نيابة المرج، لأقوال سائق توك توك أصيب بطعنة على يد عاطلين واستوليا على المركبة الخاصة به في منطقة المرج.

وقال المجني عليه، إنه أثناء سيره بالتوك توك خاصته استوقفه شخصين، واستقلا معه المركبة "توك توك" قيادته وطلبا منه توصيلهما الي أحد الأماكن.

وأضاف المجني عليه، أنه أثناء سيرهم بمحل البلاغ قام أحد المتهمين بإشهار سلاح أبيض في وجهه واستولوا منه على مركبة "التوك توك" وهاتفه المحمول كرهًا عنه.

وأشار المجني عليه، إلي أنه أثناء قيامه بمقاومتهما تعديا عليه بالضرب بإستخدام السلاح بحوزتهما، مما نتج عنه إصابته المنوه عنها ولاذا بالفرار.

كان قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة تلقي بلاغا من الأهالى بوجود مصاب بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تم التقابل مع (أحد الأشخاص "مصاب بجرح نافذ" مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) وأكد أنه أصيب علي يد شخصين سرقا التوك توك ملكه .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكبا الواقعة وتبين أنهما (شخصان - مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج).

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما تم ضبطهما وبحوزة أحدهما السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا لارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.



وأضافا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة بالإكراه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.