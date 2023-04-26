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الأربعاء 26 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يؤدي مرانه الأول في المغرب على ملعب "العربي الزاولي"

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في المغرب في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة على ملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة الرجاء المغربي مساء السبت المقبل على ملعب “محمد الخامس” في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويؤدي الفريق مرانه اليوم في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق الرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة؛  مساء أمس الثلاثاء إلى الدار البيضاء في المغرب بعد أن كان الفريق قد فاز في لقاء الذهاب على استاد القاهرة بثنائية نظيفة.

النادي الاهلي العربي الزاولي مواجهة الرجاء المغربي دوري أبطال أفريقيا