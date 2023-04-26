النيابة تتسلم تحريات حول اتهام سائق قتل شخصا وأصاب نجله في المرج

تسلمت نيابة شرق القاهرة الكلية تحريات المباحث حول اتهام سائق توك توك بقتل شخص وإصابة نجله باستخدام سلاح أبيض فى مشاجرة بينهم منطقة المرج.

وتبين من التحريات أن الخلاف بين المتهم ونجل المتوفي قديم وبدايته عندما اتهم الأول الثاني بأنه سرق منه لعبة لا يتعدى ثمنها ٢٠ جنيها.

وأضافت التحريات أن يوم الواقعة توجه المتهم بمركبته التوك توك الي المجني عليهما وتعدى عليهما بالألفاظ النابية فطلب نجل المتوفي منه الابتعاد عن شارعه نافيا سرقته أي شيء منه.

وأشارت التحريات إلى أنه نشبت مشادة كلامية بين الشابين تطورت الى مشاجرة اقدم فيها المتهم علي طعن الشاب الأمر الذي دفع والده الى التدخل للفصل بينهما ومنع وقوع جريمة الا ان المتهم طعنه في صدره فأسقطه قتيلا.

تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة إشارة من أحد المستشفيات، باستقبالها أحد الأشخاص "متوفى" متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة بالقلب، ونجله مصاب بجرح نافذ بالجسم إثر إدعاء مشاجرة، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبسؤال المصاب قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين أحد الأشخاص، لقيامه باستيقافه حال سيره بمركبة "التوك توك" خاصته بالطريق محل البلاغ دون مبرر، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المشكو فى حقه عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" محدثًا إصابته، وعقب قيام والده بالفض بينهما قام المشكو فى حقه بالتعدى عليه بالضرب باستخدام ذات السلاح الأبيض مما نتج عنه إصابته التى أودت بحياته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المشكو فى حقه ( سائق مركبة "توك توك" "له معلومات جنائية" وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابها.