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الأربعاء 26 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

"بيراميدز" سادس أندية أفريقيا وفق ترتيب "أوبتا" العالمية

فريق بيراميدز
فريق بيراميدز
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كشفت شبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في الأرقام والإحصائيات الخاصة بكرة القدم، عن احتلال نادي بيراميدز الترتيب السادس في قارة أفريقيا في التصنيف خلال السنوات الماضية.

ونجح بيراميدز في التأهل للمرة الرابعة تواليا إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ووصل في النسخة الأولى للنهائي، ولنصف النهائي في النسخة الثانية.

وطبقا لشبكة “أوبتا” وبعد تحليل إحصائيات ونتائج جميع الأندية الأفريقية خلال السنوات الماضية جاء بيراميدز سادسا في الترتيب.

وجاء في المركز الأول، صن داونز الجنوب أفريقي ثم الوداد المغربي والأهلي المصري والرجاء المغربي والجيش الملكي المغربي خامسا ثم بيراميدز سادسا وشباب بلوزداد الجزائري في الترتيب السابع.

شبكة أوبتا نادي بيراميدز الأندية الأفريقية