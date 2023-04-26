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الأربعاء 26 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

استعجال تقرير المعمل الكيميائي حول ضبط حشيش بحوزة عاطلين في التبين

المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات
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استعجلت جهات التحقيق، تقرير المعمل الكيميائي حول واقعة ضبط شخصين بحوزتهما كمية من الحشيش المخدر قبل ترويجها علي المتعاطين بنطاق قسم شرطة التبين، تمهيدا لإحالتهما للمحاكمة.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن البداية كانت أن معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة أكدت قيام (شخصين- مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان) بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذان من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم مستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية - ملك وقيادة أحدهما".. وعثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت 1,500 كيلو جرام- هاتفى محمول).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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