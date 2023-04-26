كييف: المساعدات العسكرية الغربية غير كافية

صرح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا بأن المساعدات العسكرية التي تقدمها الدول الغربية لكييف ليست كافية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة انباء "نوفوستي" الروسية.

وقال كوليبا في تصريح لقناة "سي إن إن"، يوم الثلاثاء: "نحن نثمن كل التثمين كل ما تم توريده أو التعهدت بتوريده، لكن هذا ليس كافيا بعد".

وأشار إلى أن الدول الغربية تورد كميات قليلة للغاية من الذخيرة للمدفعية التي يصل مداها إلى 30 كلم، مضيفا أنها مهمة للغاية بالنسبة للقوات الأوكرانية.

وأكد: "نحن نحتاج ليس إلى الذخيرة للمدفعية بشكل عام، بل إلى أنواع محددة من الذخيرة".

ودعا كوليبا الولايات المتحدة إلى مراجعة التوريدات، حتى تلبي احتياجات أوكرانيا.

يذكر أن قيمة المساعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا بلغت 35.4 مليار دولار منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022.