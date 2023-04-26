للأسبوع الثالث.. "Super Mario" يهيمن على شباك التذاكر العالمي

يواصل فيلم الرسوم المتحركة “The Super Mario Bros. Movie” من إنتاج استديوهات يونيفرسال، هيمنته على إيرادات شباك التذاكر العالمي مع دخوله أسبوع العرض الثالث بصالات السينما حول العالم.

وتمكن الفيلم من حصد 888 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، جمع منها 439 مليونا منذ طرحه في سينمات أمريكا الشمالية و449 مليونا في السوق الأجنبية. وفق موقع بوكس اوفيس موجو.

وفي إطار من المغامرات والخيال، يسافر سباك يدعى ماريو عبر متاهة تحت الأرض رفقة شقيقه لويجي، وسرعان ما يخوض الثنائي العديد من المغامرات معًا على أمل إنقاذ أميرة.