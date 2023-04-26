اليوم.. طلائع الجيش يواجه غزل المحلة

يستضيف فريق الكرة الأول بنادي طلائع الجيش، بقيادة عماد النحاس، المدير الفني للفريق، نظيره غزل المحلة، مساء اليوم الأربعاء، على استاد جهاز الرياضة العسكري، في لقاء مؤجل لحساب منافسات الأسبوع 24 من مسابقة الدوري المصري.

ويدخل طلائع الجيش، لقاء اليوم في المركز السابع عشر، برصيد 18 نقطة، بعد الفوز في 3 مباريات، والتعادل في 9 آخرين، وتلقي 11 هزيمة، ويبحث الطلائع عن فوزه الأول في الدوري منذ لقاء الجولة الثامنة عندما فاز على البنك الأهلي بهدف دون رد.

وودع الطلائع بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، بعد الخسارة ذهابًا في القاهرة أمام أهلي طرابلس الليبي بهدفين مقابل هدف، والتعادل إيابًا بهدف لكل فريق، وتعادل الطلائع سلبيًا في الجولة السابقة أمام فيوتشر، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء الماضي.

من جهة أخرى يدخل غزل المحلة لقاء اليوم، تحت قيادة عبد الباقي جمال، في المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة، بعد الفوز في 8 مباريات والتعادل في 6 آخرين وتلقي 11 هزيمة، وتلقى المحلة هزيمة بثلاثية مقابل هدف، مساء الأربعاء الماضي، أمام فاركو، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب.