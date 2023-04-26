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الأربعاء 26 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

نادي شرطة بنها ينظم احتفالية لتوزيع الهدايا على المواطنين

صورة تعبرية
صورة تعبرية
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نظم نادي الشرطة ببنها برئاسة العقيد محمد رشاد مدير النادى، احتفالية لتوزيع الهدايا والورود على الموطنين، حيث أقيمت الاحتفالية تحت إشراف إدارة النادي وتضمنت عروضًا فنية وفنونًا شعبية وتنورة ومسرح الأطفال وبحضور المئات من أهالي مدينة بنها وسط فرحة الأطفال.

كما شهدت الاحتفالية توزيع الهدايا والورود والحلوى على الحضور فيما يشهد نادي الشرطة ببنها أعمال تطوير القاعات والحدائق لم يشهدها النادي منذ سنوات.

ويأتى ذلك في  إطار سياسة وزارة الداخلية لرسم البسمة على وجوه المواطنين تحت رعاية اللواء الدكتور وليد الوكيل مساعد الوزير مدير ادارة اندية وفنادق المسؤولين بوزارة الداخلية لرسم البسمة ومشاركة فرحة الاحتفال  مع المواطنين.

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