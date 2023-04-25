الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة نزوح السودانيين.. سارادو: نحو 20 ألف مواطن فروا إلى تشاد

حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الثلاثاء من مزيد من النزوح للأشخاص من السودان بعد تدفق الآلاف إلى تشاد وجنوب السودان المجاورتين على الرغم من وقف إطلاق النار الهش بين الجنرالات السودانيين المتحاربين اللذين يتصارعان من أجل السيطرة على البلاد.

وأغرق القتال السودان في حالة من الفوضى ودفع الدولة الإفريقية التي تعتمد بشدة بالفعل على المساعدات إلى حافة الانهيار.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية أولجا سارادو يوم الثلاثاء، إنه منذ اندلاع الاشتباكات في 15 أبريل، فر ما لا يقل عن 20 ألف سوداني إلى تشاد وعاد حوالي 4000 لاجئ من جنوب السودان كانوا يعيشون في السودان إلى وطنهم.

وحذرت من أن الأرقام قد ترتفع، ولم يكن لدى سارادو أرقام للدول الخمس الأخرى المجاورة للسودان، لكن المفوضية أشارت إلى أعداد غير محددة من الفارين من السودان الذين وصلوا إلى مصر.

وقالت في مؤتمر صحفي للأمم المتحدة في جنيف "يبدو أن القتال سيتسبب في مزيد من النزوح داخل وخارج البلاد."

وقالت إن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين توسع نطاق عملياتها حتى في الوقت الذي تسابق فيه الحكومات الأجنبية لإجلاء موظفي سفاراتها ومواطنيها من السودان.

وقد سعى الكثير من السودانيين بشدة إلى إيجاد طرق للهروب من الفوضى، خوفًا من تأخر معركتهم الشاملة على السلطة بمجرد اكتمال عمليات الإجلاء.

وفشلت عدة اتفاقات سابقة لوقف إطلاق النار، رغم أن فترات الهدوء المتقطعة خلال عطلة نهاية الأسبوع الرئيسية للمسلمين سمحت بإجلاء دراماتيكي لمئات الدبلوماسيين وعمال الإغاثة وغيرهم من الأجانب عن طريق الجو والبر.

ويعيش أكثر من 800 ألف لاجئ من جنوب السودان في السودان، ربعهم في العاصمة الخرطوم، حيث يتأثرون بشكل مباشر بالقتال.

وقالت ماري هيلين فيرني، رئيسة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنوب السودان، من عاصمتها جوبا أن "رقم التخطيط الذي لدينا للسيناريو الأكثر ترجيحًا هو عودة 125 ألف لاجئ من جنوب السودان إلى جنوب السودان، و45 ألف لاجئ" فروا من السودان.