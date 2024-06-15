الكرملين: دول الغرب لم تتفاعل بشكل بناء مع مقترحات بوتين بشأن تسوية أزمة أوكرانيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم السبت، إن دول الغرب لم تتفاعل بشكل بناء مع مقترحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الهيكل الأمني ​​الجديد وتسوية الأزمة في أوكرانيا.

وأوضح بيسكوف - ردا على سؤال لوكالة أنباء "تاس" الروسية حول ما إذا كان هناك أي رد فعل رسمي على مقترحات بوتين - أن "هناك الكثير منها (المقترحات).. قدر هائل.. رد الفعل الرسمي والتصريحات الرسمية (من الغرب) ليست بناءة على الإطلاق".

وكان الرئيس الروسي قد علق - في وقت سابق - على فشل النظام الأمني ​​الأوروبي-الأطلسي، واقترح إنشاء هيكل أمني جديد يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الدول في القارة.

يأتي ذلك بعد إعلان الكرملين أن "روسيا ليس لديها أي رسائل للمشاركين بقمة أوكرانيا في سويسرا"، والتي من المقرر انعقادها غدا في منتجع بورجنستوك.

وقد دعت برن أكثر من 160 وفدا بما في ذلك وفود مجموعة السبع ومجموعة العشرين ومجموعة البريكس ولم تتم دعوة روسيا.

وأعلنت الخارجية الروسية - في وقت سابق - أن "عقد هذا الحدث هو طريق إلى اللامكان وأن موسكو لا ترى أن الغرب يريد الدخول في مفاوضات عادلة"، وأن روسيا أكدت - مرارا - أنها لم ترفض أبدا تسوية الصراع مع كييف من خلال محادثات السلام.