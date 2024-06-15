يورو 2024.. لامين يامال يصنع التاريخ مع إسبانيا

يحقق لامين يامال، لاعب منتخب إسبانيا ونادي برشلونة، إنجازًا تاريخيًا في منافسات بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، عندما يشارك في مواجهة منتخب بلاده أمام كرواتيا ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

تُقام المباراة اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً على الملعب الأولمبي بمدينة برلين، حيث يسعى المنتخب الإسباني لتحقيق بداية قوية في المجموعة الثانية التي تضم أيضًا إيطاليا وألبانيا.

يتواجد لامين يامال في التشكيلة الأساسية للمنتخب الإسباني في مواجهة كرواتيا، مما يجعله أصغر لاعب يشارك في تاريخ بطولات كأس أمم أوروبا بعمر 16 عامًا و338 يومًا.

وبهذا الإنجاز، يتفوق يامال على الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة البولندي كاسبر كوزلوفسكي، الذي شارك في البطولة بعمر 17 عامًا و246 يومًا.

هذا الرقم القياسي يعكس موهبة يامال الاستثنائية ويضعه في مقدمة اللاعبين الشباب الواعدين على الساحة الأوروبية.

يهدف المنتخب الإسباني بقيادة مديره الفني لويس دي لافوينتي إلى الاستفادة من هذه المواهب الشابة لتحقيق أداء مميز في البطولة.