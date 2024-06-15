مقاطعة روسيا والصين.. انطلاق أعمال قمة السلام بشأن أوكرانيا في سويسرا

انطلقت أعمال قمة السلام بشأن أوكرانيا بمشاركة دولية واسعة ومقاطعة روسيا والصين، في سويسرا، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" اليوم السبت.

وقالت رئيسة سويسرا سيمونيتا سوماروجا، خلال كلمتها: "هدفنا تحقيق سلام دائم في أوكرانيا. من الممكن أن نقترب من فهم مشترك لوضع حد للحرب في أوكرانيا. يجب أن يكون النظام الدولي قائما على القانون وحقوق الإنسان. عملية السلام من دون روسيا لا يمكن أن تستمر ويجب أن ينخرط الطرفان بالمفاوضات. نحاول إيجاد توافق على إطار يحقق سلاما دائما بين روسيا وأوكرانيا. نبحث كيفية إشراك روسيا في عملية السلام وتحت أي شروط.".

بينما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "يمكن أن نقترب من السلام أكثر في ظل الحضور الكبير في قمة السلام. مؤتمر سويسرا يمكن أن يكون الخطوة الأولى نحو تحقيق السلام العادل. نعمل على تجنيب الأجيال المقبلة في أوكرانيا مآسي الحرب. يجب علينا وضع الأسس لصنع السلام بناء على القانون الدولي. وحدتنا في قمة السلام تثبت أن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لا يزالان حاضرين. كثير من مدننا دمرت بفعل الصواريخ الروسية والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قتل الآلاف من أبنائنا".

وأضاف: "يجب وقف هذه الحرب بناء على ميثاق الأمم المتحدة. سنركز على السلامة النووية والأمن الغذائي وإطلاق سراح السجناء. روسيا ليست مهتمة بالسلام لذلك هي ليست حاضرة في مؤتمر سويسرا".

فيما أشارت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، إلي أنه: "يجب احترام وحدة أراضي جميع الدول وعدم تغيير حدودها. ندعم أوكرانيا وندين الغزو الروسي لأراضيها. الغزو الروسي لأوكرانيا انتهاك لجميع القوانين الدولية. سنواصل العمل حتى تدفع روسيا الثمن والتوصل لسلام مستدام. ندعم خطط زيلينسكي لإنهاء الحرب."

في حين، لفتت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلي أن "أوكرانيا تقاتل من أجل حريتها والعيش من دون خوف. نسعى لعملية سلام تعيد لأوكرانيا سلامتها ووحدة أراضيها".