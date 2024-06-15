مطرانية إسنا وأرمنت تهنئ قيادات أمن الأقصر بعيد الأضحى المبارك

زار الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت وبرفقته وفد من الآباء الكهنة والأراخنة اليوم، مقر مساعد وزير الداخلية لمنطقة الصعيد، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كان في استقبال نيافته والوفد المرافق اللواء خالد عبد الحميد مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد ونواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

كما زار نيافته والوفد الكنسي مبنى مديرية الأمن بالأقصر لتقديم التهنئة للواء حسن عبدالعزيز مدير أمن الأقصر وقيادات المديرية. وكذلك زاروا أيضًا مبنى جهاز الأمن الوطني وقدموا التهنئة للقيادات.