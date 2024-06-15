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السبت 15 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

إيبارشية أسوان تهنئ قيادات المحافظة بعيد الأضحى المبارك

وفد الكنيسة
وفد الكنيسة
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زار الأنبا بيشوي أسقف إيبارشية أسوان، والأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر ادفو، وبرفقتهما وفد من الآباء الكهنة والرهبان وأراخنة الإيبارشية،  مبنى محافظة أسوان، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كان في استقبال الوفد الكنسي اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ونواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

كما زار الوفد الكنسي مبنى مديرية الأمن لتقديم التهنئة للواء مجدي سالم مدير الأمن وقيادات المديرية، وكذلك زاروا مديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية والقطاع العسكري بالمحافظة، حيث قدموا التهنئة لقياداتها بالعيد.

الأنبا بيشوي أسقف إيبارشية أسوان الانبا ارسانيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر ادفو محافظة أسوان