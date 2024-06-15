محافظ مطروح يتفقد الشواطئ للاطمئنان على جاهزيتها في العيد

أجرى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، جولة تفقدية لشاطئ مطروح العام بمدينة مرسى مطروح، يرافقه محمد أنور مدير عام إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة، وكريم عرفان مدير الشواطئ؛ للوقوف على احتياجات أهالي مطروح والمصطافين بالشاطئ، وكذلك متابعة أى شكاوى خاصة بالشواطئ والرد عليها.

جاء ذلك في إطار استعدادات محافظة مطروح لاستقبال عيد الأضحى المبارك غدا الأحد، بالتزامن مع بدء موسم الصيف السياحى واستمرار توافد زوار المحافظة ومصطافيها.



استمع محافظ مطروح، لعدد من رواد الشاطئ الذين أشادوا بجهود تطوير المحافظة واستمتاعهم بالمياه الفيروزية وحسن التعامل وتوافر الخدمات.

وأكد أن الجهاز التنفيذى وكافة الجهات بالمحافظة تبذل قصارى جهدها من أجل الإسراع في حل أى مشكلات أو عقبات وخاصة مع قرب حل ازمة نقص مياه الشرب وتشغيل الوحدة الأولى لمحطة تحلية مياه الرميلة 4 بطاقة 16.5 ألف متر مكعب يوميا مع الضخ التجريبي الجزئى ضمن طاقة المحطة بإجمالى 65 ألف متر مكعب يوميا، وافتتاحها قريبا وتتسع إلى نحو 130 ألف متر مكعب، وسرعة إنهاء كافة الاستعدادات وخاصة مع بداية الموسم السياحى الصيفى باعتباره مصدر رزق أساسي لأهالي مطروح، وتكثيف جهود المحافظة للتعامل مع المعوقات وحلها مع ازدياد أعداد المصطافين القادمين إلى مطروح.

كما تفقد محافظ مطروح خلال جولته الخدمات الشاطئية والتأكد من جاهزية دورات المياه والاطمئنان على نظافتها والأسعار المقررة للشماسى وحسن التعامل مع ضيوف المحافظة.

محافظ مطروح يوجه بوضع صناديق القمامة على الشواطئ



ووجه رئيس مدينة مرسى مطروح، باستكمال وضع صناديق القمامة على طول الشواطئ من منطقة الشراع حتى منطقة باب البحر مع الاهتمام بالنظافة العامة بطريق الكورنيش وكافة طرق المحافظة الداخلية.

محافظ مطروح يطمئن على توافر الخدمات بالشواطئ

واطمأن اللواء خالد شعيب ، على توافر الخدمات بباقي الشواطئ، مع مرور مدير عام السياحة ومدير الشواطئ بعدد من شواطئ مرسى مطروح منها الليدو وروميل والنخيل وكليوباترا والغرام والأبيض وغيرها، مع استمرار أعمال المرور ومتابعة توافر الخدمات والتنسيق الكامل مع الجهات التنفيذية المنوطة للقيام بأعمالها وتوفير مزيد من الخدمات حتى يتم الخروج من الموسم السياحى لدى زوار المحافظة بالصورة السياحية والحضارية اللائقة بمكانة محافظة مطروح السياحية.

محافظ مطروح يتفقد عدد من الشواطئ للاطمئنان على جاهزيتها

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