يورو 2024.. إسبانيا تقهر كرواتيا بثلاثية في الشوط الأول

تقدم منتخب إسبانيا على نظيره الكرواتي بثلاثة أهداف دون رد خلال مجريات الشوط الأول من المباراة المقامة حاليًا على الملعب الأولمبي في برلين، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في بطولة يورو 2024.

افتتح ألفارو موراتا التسجيل لصالح إسبانيا في الدقيقة 29 من زمن المباراة، بعدما استغل تمريرة رائعة ليسدد الكرة بقوة في شباك المنتخب الكرواتي، معلنًا عن تقدم الإسبان بهدف نظيف.

لم يمضِ وقت طويل حتى عزز فابيان رويز تقدم المنتخب الإسباني بالهدف الثاني في الدقيقة 32. جاء الهدف بعد هجمة منسقة تمكن فيها رويز من إنهاء الكرة في الشباك، ليضاعف النتيجة لصالح فريقه، وقبل نهاية الشوط بلحظات نجح داني كارفخال في إضافة الهدف الثالث.

شهد الشوط الأول سيطرة واضحة من المنتخب الإسباني، الذي استطاع فرض إيقاعه والتحكم في مجريات اللعب، بينما حاول المنتخب الكرواتي البحث عن فرص لتقليص الفارق دون جدوى.

جاء تشكيل إسبانيا أمام كرواتيا كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: ناتشو، داني كارفاخال، لو نورمان، كوكوريلا

خط الوسط: بيدري، فابيان رويز، رودري

خط الهجوم: لامين يامال، ألفارو موراتا، نيكو ويليامز

فيما جاء تشكيل كرواتيا كالتالي:

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش

خط الدفاع: ستانيشيتش، سوتالو، بونجراشيتش، جفارديول

خط الوسط: لوكا مودريتش، بروزوفيتش، كوفاسيتش

خط الهجوم: ماير، بوديمير، كراماريتش