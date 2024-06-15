الحجاج ينفرون إلى مزدلفة بعد الوقوف على عرفات

ودَّع حجاج بيت الله الحرام مشعر عرفات، بعد أداء الركن الأعظم في الحج اليوم، حيث وقفوا على صعيد جبل عرفات الطاهر، رافعين أكفهم بالدعوات تسبقها الدموع والأمنيات، ويتوجه الحجاج الآن مع غروب الشمس إلى مشعر مزدلفة للمبيت فيه، والذي تهيأ لاستقبالهم.

ويزور الحجاج اليوم "مسجد المشعر الحرام" بمزدلفة، وسط إجراءات أمنية سعودية لسهولة وتيسير الحركة، مثلما كان قد شهده الحجاج اليوم من توافر الخدمات المتكاملة من كافة أجهزة الدولة المعنية بخدمة الحجاج، ويرتبط المسجد بالتاريخ الإسلامي، وهو المشار إليه في قوله تعالى: (فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام).

وتعتبر "مزدلفة" ثالث المشاعر المقدسة التي يمر بها الحجيج في رحلة إيمانية يؤدون فيها مناسك الحج، حيث تقع بين مشعري منى وعرفات، ويبيت الحجاج بها بعد نفرتهم من عرفات، ثم يقيمون فيها صلاتي المغرب والعشاء جمعاً وقصراً، ويجمعون فيها الحصى لرمي الجمرات في منى، ويمكث فيها الحجاج حتى صباح اليوم التالي يوم عيد الأضحى ليفيضوا بعد ذلك إلى منى.