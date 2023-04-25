محمد المجذوب يُطلق "افتحلي قلبك".. فيديو

أطلق المطرب محمد المجذوب أغنيته المُصوّرة الجديدة بعنوان "افتحلي قلبك".

الأغنية من كلمات حياة إسبر وألحان محمّد المجذوب، أمّا التوزيع والميكس والماسترينغ فلعُمر صبّاغ.

ويتوجّه محمّد المجذوب من خلال هذه الأغنية إلى الحبيبة مُعبّراً لها عن مشاعر الحبّ الكبيرة التي يكنّها لها وعن أهميّة وجودها في حياته من خلال الكلمات:

"... أنا جيت، إفتحلي قلبك أنا جيت

وكل شي ورايي رميت

وجودك راحة نفسيّة

أحلى من أحلى غنيّة

فيك عالدنيي قويت..."

وعن "إفتحلي قلبك" قال محمّد المجذوب:" في بيان صحفي: "هي الأغنية الخاصّة الثالثة من ألحاني، كما أنّها موسيقياً من أغنى الأعمال التي قمت بتأليفها بخاصّة أنّ اللحن جديد وأنّ الكلام يتضمّن وصفاً عفوياً للحبّ أضف إلى طريقة التوزيع التي تضمّنت أهمّ الآلات التركيّة ما أعطى الأغنية طابعاً شرقيّاً عربيّاً ولكن بروح تركيّة".

وختم محمّد المجذوب حديثه بالقول:"صوّرت الأغنية في لبنان تحت إدارة المُخرجة كارين نيكولا وإشراف جاد شويري بإطار بسيط على البحر وبعيداً عن التكلّف وأتمنّى أن يترك هذا العمل بصمة جميلة عند الجمهور".



