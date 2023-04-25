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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

سفارة روسيا بالقاهرة تقدم خالص التعازي باستشهاد مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية بالسودان

سفارة روسيا
سفارة روسيا
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أعربت سفارة روسيا في مصر عن خالص التعازي والحزن والأسى لوزارة الخارجية والحكومة والشعب الصديق لجمهورية مصر العربية باستشهاد محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم الذي استشهد مساء امس شهيد الواجب وأصبح ضحية بريئة بسبب الاشتباكات المسلحة بين الأطراف المحاربة السودانية.

وقالت السفارة في بيان لها إن الدبلوماسي البطل كان مُخلِصا لواجبه المسئول حتى النفس الأخير وبذل قصارى الجهود من أجل المساعدة النشطة في إجلاء المواطنين المصريين من منطقة الصراع.

وتابعت: إننا نحترم ونُعجب بتفاني زملائنا الدبلوماسيين وبإخلاصهم الذين يواصلون القيامة بمهامهم على الرغم من كل الصعوبات والمخاطر المميتة. إننا نشعر بحزن عميق مع عائلة الشهيد البطل رحم الله شهيد الواجب.

السفارة المصرية فى الخرطوم السفارة المصرية