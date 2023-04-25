شمال سيناء تحتفل بعيدها القومي

قام اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن شمال سيناء و إيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية بالمحافظة بوضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول بساحة الشهداء في مدينة العريش وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء وسط عزف الموسيقى العسكرية لسلام الشهيد .

ويأتي ذلك في إطار إحتفالات محافظة شمال سيناء بعيدها القومى و الذكرى الواحد و الأربعين لتحرير سيناء كما تم إطلاق مسيرة شبابية لمراكز الشباب والأندية و الهيئات التابعة لمديرية الشباب والرياضة و ماراثون دراجات .

كما هنأ المحافظ أبناء مصر جميعا وخاصة أبناء محافظة شمال سيناء مقدما التحية لكل من سالت دمائهم علي أرض سيناء من رجال القوات المسلحة و الشرطة المدنية وأهالي سيناء.

و أشاد المحافظ بالدور العظيم لرجال القوات المسلحة و الشرطة المدنية وأبناء سيناء علي ما بذلوه من جهود في عودة الاستقرار والامان الي ربوع المحافظة ودحر الإرهاب.

و أكد المحافظ أن المحافظة تشهد تطور فى شتى القطاعات لافتا إلى قيام الدولة بتنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

و أعلن المحافظ ، عن تنظيم الاحتفالات تضم إطلاق فاعليات سباق الهجن وضع حجر الأثاث لمبني مديرية الشباب و الرياضة الجديد و افتتاح الملعب الفرعي لاستاد العريش الرياضي و حفل فني ساهر