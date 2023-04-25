إزالة حالات تعد على الاراضي الزراعية في دمياط

شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ،على التصدى لأى محاولات للتعدى على الأراضى الزراعية والبناء المخالف وتكثيف المتابعة خلال اجازة عيد الفطر المبارك ، وفور ورود اخطار بقيام احد المواطنين بالتعدى على أرض إصلاح زراعة بمدينة الروضة، وذلك بعمل شدة خشبية على مساحة ١٢٠ متر وتشوين حديد مسلح بها وإنشاء قواعد بالأرض ، قامت الوحدة المحلية بالمدينة بتنفيذ الإزالة الفورية لتلك الأعمال فى المهد واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك المخالفة..

كما قامت الوحدة المحلية لقرية سيف الدين بمركز الزرقا بإزالة سور تم بناؤه على قطعة أرض زراعية على مساحة ١٠٠ مترخارج الحيز العمرانى بعزبة عطا الله التابعة لها ..

فيما وقد أكدت " محافظ دمياط " على المتابعة المستمرة لهذا الملف وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، و منع اى تعديات على الأراضى الزراعية وازالتها فورا فى المهد.

في سياق آخر ،شنت مديرية الصحة في محافظة دمياط حملات مكثفه للرقابة على منافذ تداول وتقديم الاغذيه على مستوى المحافظه تزامنا مع عيد الفطر المبارك.

وقد أكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط على رفع درجه الاستعداد بجميع الاقسام الوقائيه وجميع منافذ تقديم الخدمة الطبيه بالمحافظة حيث تمت المتابعة على مدار أيام عيد الفطر المبارك ، حيث تم عمل حملات يوميا صباحا ومساءا علي المطاعم وأماكن التجمعات و تكثيف المرور على حوالى ١٢٦ منشآة لتداول الأغذية والاسواق خلال عيد الفطر المبارك .

كماتم المرور على مصانع ومحلات عرض وبيع كعك العيد للتاكد من إستيفاء الاشتراطات الصحية اللازمة .

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وتم تحرير عدد ١٥٨ محضر جنح صحية لنقص الاشتراطات الصحية وعدم الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية و محاضر جنح صحية لعدم وجود شهادات صحية للعاملين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الإدارى ٥٥ منشأة غذائية تدار بدون ترخيص و ٤ منشآت بها خطر داهم.

كما تم اعدام حوالي ٣٣٠ كيلو جرام اغذية متنوعة فاسدة و١٥ لتر مشروبات تالفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

و تم سحب ٣٢ عينة وإرسالها للمعمل المشترك لفحصها وبيان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وقد شدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين