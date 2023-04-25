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الثلاثاء 25 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على شخصين طعنا شابا أثناء سرقته بالإكراه في المرج

المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات
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 كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج من الأهالى بشكوى بدائرة القسم .

بالانتقال والفحص تم التقابل مع (أحد الأشخاص "مصاب بجرح نافذ" مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) وبسؤاله قرر بقيام (شخصين باستقلال مركبة "توك توك" قيادته وطلبا منه توصيلهما وأثناء سيرهم بمحل البلاغ قام أحدهما بإشهار سلاح أبيض والاستيلاء على مركبة "التوك توك" وهاتفه المحمول كرهاً عنه، وحال قيامه بمقاومتهما قاما بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام السلاح بحوزتهما ، مما نتج عنه إصابته المنوه عنها ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبا الواقعة وتبين أنهما (شخصان - مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج).

 وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضافا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة بالإكراه .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

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