مقتل شخص وإصابة آخرين في مشاجرة دار السلام

أمرت نيابة دار السلام ، بحبس متهم بقتل شخص في مشاجرة ومصابين، بسبب خلافات الجيرة، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات تجريها النيابة عن نشوب مشاجرة بين بعض الاشخاص، بسبب خلافات، وتعدو فيها علي بعضهم البعض بالأسلحة البيضاء، مما آدى الي وفاة شاب وإصابة شقيقه وإصابة آخر من الطرف الثاني.

كما تبين أن المتوفي لم يكن طرف في المشاجرة وتتدخل لنجدة شقيقه وانقاذه قبل الفتك به مما ادى الي سقوطه قتيلا.



وحاول الأهالي إنقاذ الشاب ونقله الي المستشفي ولكن لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة.

تلقي قسم شرطة دار السلام إخطاراً من المستشفي يفيد بوجود قعيل، لفظ أنفاسه قبل وصوله الي المستشفي لإسعافه، وتبين من التحريات بنشوب مشاجرة بين عدد من الاشخاص، ووجود متوفي وآخرين مصابين، وتم ضبط أحد أطراف المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.