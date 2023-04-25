السودانيون يواصلون ترك منازلهم وأعمالهم للابتعاد عن أماكن الاشتباكات.. فيديو

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان "المواطنون السودانيون يواصلون ترك منازلهم وأعمالهم للابتعاد عن أماكن الاشتباكات".

ويظهر التقرير، امتلاء سماء العاصمة السودانية الخرطوم بألسنة الدخان الكثيفة، والتي ظهرت عقب الاشتباكات العنيفة التي حدثت خلال الأيام الصعبة الماضية التي عاشها السودانيون، في معظم أنحاء العاصمة.

وقال أحد المواطنين السودانيين: "الشعب السوداني مصدوم ومكنش متخيل إنه ممكن يدخل في حرب زي دي، ودا بداية النزوح، وعندنا عزة نفس وما يحدث يرهق السودانيين".

وتابع التقرير: "مشهد لم يألفه السودانيون وهم يحملون أمتعتهم على متن حافلات تاركين أعمالهم ومنازلهم خلف ظهورهم في الخرطوم إلى وجهة غير كمعلومة ربما تكون ملاذا آمنا".

واستطرد: "أسئلة تدور في أذهان هؤلاء ربما أبرزها متى ستكون العودة إلى الديار، سؤال لا إجابة له في الوقت الراهن، في مشهد غامض ومستقبل غير معلوم أمام شعب طالما عرف عنه طيب الطبع وهدوء الحال".