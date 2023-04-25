رئيس مجاهدي سيناء: هناك إرادة سياسية لتنمية أرض الفيروز والمشاريع تتم على قدم وساق.. فيديو

وجه الشيخ عبدالله جهامة، رئيس جمعية مجاهدي سيناء، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه للتنمية في شمال سيناء، قائلًا: "أصبح لدينا قناعة بأن هناك إرادة سياسية لتنمية سيناء تنمية حقيقية".

وأضاف "جهامة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الدولة قامت بمشاريع كثيرة لتنمية شمال سيناء وأنفقت ما يزيد على 600 مليار جنيه لتنمية سيناء، موضحًا أن المشاريع كبيرة وواعدة، قائلًا: "نحتفل اليوم بذكرى تحرير سيناء ونهنئ القوات المسلحة والشرطة على إنجازهم العظيم بدحرهم للإرهاب الأسود في سيناء، وإقامة المشاريع في سيناء بفضل الله وتكاتف الأجهزة الأمنية وأبناء سيناء لدحر أبناء الشر الذين كانوا يعيقوا التنمية في شمال سيناء".

وتابع أن التنمية في سيناء الآن تتم على قدم وساق، مشددًا على أن التنمية في سيناء لم تتوقف حتى في أثناء المداهمات والعمليات العسكرية في سيناء ولكنها كانت بطيئة.