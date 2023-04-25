السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة وقبر السادات.. فيديو

الثلاثاء 25/أبريل/2023 - 10:17 ص

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" مقطع فيديو، لقيام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة، وعلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وذلك بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وتحتفل مصر والقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من شهر أبريل بذكرى تحرير سيناء، وهي الذكرى التي تأتي هذا العام، وقد تطهرت الأرض بعد نحو 9 سنوات من جهود مكافحة الإرهاب من دحره، مقابل شهداء من أبطال القوات المسلحة والشرطة المدنية وكذلك مدنيين، لتتحول شمال سيناء من ظلام إلى نور، وبدأت تشهد مدن العريش ورفح والشيخ زويد وكافة القطاعات، التعمير والتنمية والزراعة من جديد.