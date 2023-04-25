نشطاء المناخ يكدسون مئات الآلاف من أعقاب السجائر في البرتغال.. فيديو

عرضت فضائية "يورونيوز" مقطع فيديو يظهر نشطاء المناخ، وهم يكدسون مئات الآلاف من أعقاب السجائر في البرتغال بهدف رفع الوعي.

وتمكن نشطاء المناخ في البرتغال من جمع حوالي 650 ألفا من أعقاب السجائر وعرضوها في قلب العاصمة البرتغالية لشبونة، في محاولة لرفع مستوى الوعي حول هذا الشكل من التلوث الذي غالبًا ما يتم تجاهله.

وقال النشطاء إن المشكلة الرئيسية في أعقاب السجائر هي أنها غير قابلة للتحلل، إذ تحتوي على نوع من البلاستيك صعب التحلل، والأسوأ من ذلك أنها تضم الكثير من السموم والمعادن الثقيلة والمواد الكيميائية.