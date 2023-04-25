بالأسماء.. إصابه 9 أشخاص في حادث بطريق الإسماعيليه الحربي

أصيب 9 أشخاص في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء في حادث مروري علي طريق الإسماعيلية 36 الحربي إثر تصادم سيارة ملاكي مع سيارة ميكروباص نقلوا إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية قد تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد تصادم سيارة ملاكي مع سيارة ميكروباص علي طريق الاسماعيلية 36 الحربي قرب منطقة البعالوة وانتقال سيارات الشرطة إلى مكان الحادث.

علي الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب، بتسع سيارات الي مكان الحادث نقلت 8 من المصابين الي مستشفي أبو خليفة للطوارئ لتلقي العلاج اللازم فيما رفض أحد المصابين النقل من مكان الحادث.

وقالت المصادر الطبية إن الإصابات تتراوح مابين كسور مختلفة وجروح في مختلف أنحاء الجسم فيما نقل المصابون إلى قسم الطوارئ لإجراء الإسعافات الأولية لهم.

والمصابون رفيده رجب محمود 25 سنة بكدمة بالساق اليمنى وجرح بالساق اليسري واسامة إسماعيل عبد العال 6 سنوات باشتباه كسر بالساقين، و الده سماعيل عبد العال ابراهيم 38 سنة بسحجات متفرقة بالجسم وجميعهم مقيمين بمركز التل الكبير ومحمد عزت رمضان 25 سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وعزت رمضان عطية 50 سنة ومصاب باشتباه كسر بالركبه اليسري وجرح قطعي بالساق اليمنى وهالة محمد عطية 43 سنة مصاب بجرح قطعي 3 سم بالراس وسحجات متفرقة بالجسم وجميعهم مقيمين بمدينة المستقبل وعلي المحمدي علي 57 سنة مصاب باشتباه كسر بالساق اليسر ومقيم بالتل الكبير وأحمد رمضان عطيه 43 سنة مقيم بحي السلام ومصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى وجرح قطعي بالقدم اليسري فيما رفض مصاب النقل ويدعي محمد حسن السيد 27 سنة مقيم التل الكبير ومصاب بكدمة بالساق اليمنى.