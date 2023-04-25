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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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استشهد فلسطيني أمس الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر فلسطينية أنَّ قوات الاحتلال فتحت نيرانها على فلسطيني في الثلاثينيات من عمره، من بلدة بيت صفافا في القدس، مما أدّى إلى استشهاده على الفور.
وفي مخيم عقبة جبر بأريحا، استشهد فلسطيني في وقت سابق،، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 102 شهيد.

استشهاد فلسطيني رصاص الاحتلال الإسرائيلي القدس