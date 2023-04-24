شهدت محافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، 5 حوادث رابع أيام العيد بينهما حالتا انتحار.

حالتا انتحار .. 5 حوادث رابع أيام العيد في بورسعيد

استقبل مستشفى 30 يونيو "ن.ا.ا" 13 عامًا، في حالة حرجة بادعاء محاولة انتحار بتناول مادة غير معلومة، كما استقبل مستشفى النصر "ط.م.ا" 43 عامًا، جثة هامدة، بادعاء الانتحار عن طريق الشنق، بينما استقبل مستشفى الزهور، الشاب: "ي.ي.ي" 18 عامًا، مصابًا بجرح في الرأس من الجانب الأيسر نتيجة مشاجرة بمنطقة التعاونيات.

واستقبل مستشفي 30 يونيو الطفل "ا.م.م" 6 أعوام، مصاب بالرقبة والوجه وجرح قطعي بالوجه، بادعاء سقوط من أعلى، بينما استقبل مستشفى الزهور الطفل :"ح.ن.ع" 16 عامًا، مصاب في القدم اليمنى والعمود الفقري، بادعاء حادث سير بطريق الحي الاماراتي.

حُررت محاضر بالوقائع الخمس، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية والتحري حول ملابساتها، وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.