وفد فرنسي من رعية الثالوث في باريس زار رعية مار مارون- الجميزة

زار وفد فرنسي من رعية الثالوث في باريس برئاسة الكاهنين إيمانويل بينو ورمزي سعادة، رعية مار مارون – الجميزة، على هامش زيارة الحج التي يقوم بها الوفد للبنان يزور خلالها الأماكن المقدسة.

والتقى الوفد كاهن رعية مار مارون الخوري ريشار ابي صالح، وشارك في قداس باللغة الفرنسية تقيمه الرعية مساء كل أحد من كل اسبوع، وقدم القداس الاب سليم دكاش.

بعد ذلك، توجه الوفد الى صالون الكنيسة والتقى أبناء الرعية للحديث عن الظروف التي عاشها ابناء منطقة الجميزة بعد انفجار الرابع من آب، ونوه بالسرعة في ترميم وإصلاح الكنيسة بعد تضررها من الانفجار.

وأطلع أبي صالح الوفد على النشاطات الاجتماعية التي تقوم بها الكنيسة من صناعة صابون وغيرها بهدف مساعدة المحتاجين. وانتهى اللقاء ب"لقمة محبة".