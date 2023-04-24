سنودس النيل الإنجيلي يعقد جلسته الافتتاحية للدورة "133" بالأزبكية

بدأت منذ قليل فعاليات انعقاد سنودس النيل الإنجيلي - المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر لدورته الــ"133، ومن المقرر ان تستمر أعماله حتى مساء الخميس بمقر الكنيسة الإنجيلية بالأزبكية.

و بدأت الجلسة بالصلاة ثم كرم الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر كلا من: القس كمال رشدي رئيس السنودس الحالي، والقس صموئيل زكي نائب الرئيس ، القس اميل أنور السكرتير الثاني للسنودس، القس رفعت فكري رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية ، الشيخ عصام واصف رئيس مجلس الشيوخ والتي تنتهي فترة رئاستهم لجميع هذه المقاعد حتي غدًا الثلاثاء بعد اجراء الانتخابات الجديدة علي تلك المقاعد ، بينما القس رفعت فكري رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية " تجديد مدة لفترة اخري تقدر باربعة سنوات أخرى.

الجدير بالذكر مقرر غدًا ان تجري الانتخابات على مقعد رئيس السنودس بعد انتهاء فترة الرئيس الحالي القس كمال رشدي والتي تقدر بعامين متتاليين، ونائب الرئيس أيضاً بعد انتهاء فترة القس صموئيل زكي والذي قضي عامين لشغل المقعد.

كما مقرر انتخاب رئيس مجلس شئون الشيوخ بعد انتهاء فترة شغل الشيخ عصام واصف مقعده لدورتين متتاليتين ويقدر كل دورة بأربعة سنوات، بينما مجلس الحوار والعلاقات المسكونية تجديد مدة تقدر باربعة سنوات جديدة للقس رفعت فكري الرئيس الحالي للمجلس .

حيث ان الانتخابات الخاصة بالسنودس تتم بالاقتراع السري خلال الصناديق، ويتم فرز الاصوات خلال انعقاد الجلسة .