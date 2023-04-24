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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الخارجية الإيطالي: إجلاء جميع رعايانا الراغبين في مغادرة السودان

وزير الخارجية الإيطالي
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني
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قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الاثنين، إن جميع الإيطاليين الراغبين في مغادرة السودان تم إجلاؤهم وسيصلون إلى إيطاليا مساء اليوم.

وأضاف تاياني - في تصريح لدى وصوله إلى لوكسمبورج لحضور اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي- أن "كل الإيطاليين الذين أرادوا مغادرة السودان فعلوا ذلك"، وفقا لوكالة أنباء (أنسا) الإيطالية.

وأوضح تاياني: "لقد تم نقلهم إلى جيبوتي وسيعودون إلى إيطاليا على متن رحلة جوية (تصل) مساءً في مطار شيامبينو، مشيرا إلى أن عددا قليلا من متطوعي الطوارئ "بقوا في السودان"، وتوجه بالشكر "لكل من شارك في هذه العملية الصعبة".

أنطونيو تاياني السودان ايطاليا