وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيرته الكندية حول تطورات الأوضاع بالسودان

تلقى سامح شكري وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً اليوم الإثنين ٢٤ أبريل الجاري، من نظيرته الكندية "ميلاني چولي"، تناولا خلاله مستجدات الأوضاع بالسودان.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن وزيرة الخارجية الكندية أعربت عن بالغ القلق تجاه الأوضاع الأمنية المتدهورة في السودان وتأثيرها على المدنيين من أبناء الشعب السوداني والجاليات الأجنبية في السودان.

وأبدت تطلعها للتعرف على تقييم الجانب المصري للوضع الحالي، وجهود مصر لمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار.



وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير شكري استعرض خلال الاتصال الجهود التي تضطلع بها مصر من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، والاتصالات التي تقوم بها مع الأطراف الفاعلة إقليمياً ودولياً في هذا الشأن، بما في ذلك تنسيق ووحدة الرسائل التي يتم توجيهها إلى الأطراف السودانية وضرورة الحيلولة دون تدخل أية أطراف خارجية بشكل يؤجج الصراع الجاري.



واتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق خلال الفترة القادمة من أجل تكثيف الجهود لمساعدة السودان على تجاوز الأزمة الراهنة.