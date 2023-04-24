تجديد حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار بالمطرية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة المطرية اليوم حبس 4 اشخاص 15 يوماً ذمة التحقيقات بتهمة التنقيب عن الاثار وعثر بحوزتهم علي أدوات حفر بدائرة القسم .

وكشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم)، وقرر بتضرره من سكان العقار الملاصق للعقار محل سكنه لقيامهم بأعمال حفر نتج عنها شروخ بالحوائط بالعقار محل سكنه.

وبالإنتقال لمحل البلاغ، أمكن ضبط (4 أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل غرفة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه ، وعثر بداخلها على (حفرة بعمق 5 متر - الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب).. وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.