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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كوريا الجنوبية: تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بمرض جدري القرود

جدري القرود
جدري القرود
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أعلنت السلطات المحلية بكوريا الجنوبية، تسجيل 10 حالات إصابة جديدة بمرض جدري القرود؛ ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المسجلة في البلاد إلى 30 حالة.

وذكرت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض - في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) اليوم الاثنين - أن 6 حالات تم تسجيلها في (سول) وثلاثة في إقليم (كيونجكي) وحالة واحدة في إقليم (تشونج تشيونج) الشمالي، إضافة إلى تسجيل حالة قادمة من الخارج.. مشيرة إلى أن حالات الإصابة لم يسبق لها السفر للخارج مؤخرا.

وكانت كوريا الجنوبية قد سجلت أول حالة إصابة بجدري القرود في 22 يونيو 2022.

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