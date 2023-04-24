"البحرية الروسية" تصد هجوم زوارق مسيرة على "سيفاستوبول"

قال حاكم سيفاستوبول الروسية ميخائيل رازفوجايف، إن أسطول البحر الأسود الروسي تمكن، اليوم /الاثنين/، من التصدي لهجوم مسيرات مائية (زوارق مسيرة) استهدفت المحيط الخارجي للمدينة.

وأضاف رازفوجايف - في تصريح، نقلته وسائل إعلام روسية - "يقوم أسطولنا الآن بصد هجوم مسيرات فوق مائية على المحيط الخارجي لمدينة سيفاستوبول"، داعيا السكان للحفاظ على الهدوء.

وأوضح رازفوجايف، أن قوات الدفاع المضادة للغواصات والتخريب تمكنت من تدمير مسيرة مائية سطحية، بينما انفجرت أخرى من تلقاء نفسها، وقال "لقد جرت محاولة لمهاجمة سيفاستوبول، وتمكنت قواتنا من تدمير درون معادٍ وانفجر الثاني من تلقاء نفسه"، مشيرا إلى أن الهجوم لم يسفر عن وقوع أي أضرار.

يُذكر أن سيفاستوبول هي القاعدة الرئيسية لأسطول البحر الأسود الروسي، حيث جرت في الأشهر الأخيرة عدة محاولات لمهاجمتها بواسطة الدرونات.