خناقة بالكلاب.. إصابة شخصين بعضة كلب في مشاجرة ببورسعيد

أصيب شخصان بمحافظة بورسعيد، بعضة كلب وكدمات، مساء اليوم الأحد، إثر مشاجرة استخدمت فيها الكلاب.

استقبل مستشفى السلام بورسعيد، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، كلًا من: "س.م.م" 55 عامًا، مصاب بعضة كلب في الفخذ الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم، و"ص.م.ا" 19 عامًا، مصاب أيضًا بعضة كلب في الفخذ الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم، إثر مشاجرة بالحي الإماراتي استخدمت فيها الكلاب.

حُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية والتحري حول ملابسات الواقعة، ويجرى تقديم الخدمات الطبية للمصابين.