القوات المسلحة الفرنسية تساهم مع الخارجية في إجلاء رعاياها وبعض الأوروبيين

في بيان مشترك اليوم الأحد 23 أبريل 2023، صادر من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية ووزارة شؤون الجيوش الفرنسية حول عمليات إجلاء المواطنين من السودان، حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه، أعلنتا أنه في مواجهة التدهور السريع للغاية للوضع الأمني ​​في السودان وبناءً على طلب رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون ، أطلقت فرنسا عملية إجلاء رعاياها في السودان. وتسمح العملية الحالية لمواطنيها وعائلاتهم بالوصول إلى جيبوتي حيث يتم الاعتناء بهم ، قبل إجلائهم إلى فرنسا ، من قبل فرق من سفارتها في جيبوتي ، وعبر مركز الأزمات والدعم وجنود القوات الفرنسية في جيبوتي.

وأجلت أول رحلة جوية لنقل القوات الجوية والفضائية من الخرطوم نحو مائة مواطن فرنسي وعدة جنسيات معظمهم من الأوروبيين. كما قامت فرنسا بإجلاء الكادر الدبلوماسي لوفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان.

من أجل تنسيق هذه العملية ، فإن السفارة الفرنسية في السودان ومركز الأزمات والدعم التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية ، الذي أنشأ خلية أزمة منذ 15 أبريل ، على اتصال دائم. شركاء فرنسا.

وتقوم وزارة الدفاع الفرنسية حاليا بتنفيذ العملية العسكرية باستخدام وسائل وضعت في حالة تأهب في فرنسا وفي قواتها المتمركزة مسبقًا في إفريقيا ، ولا سيما القوات الفرنسية المتمركزة في جيبوتي (FFDj) التي تستقبل مساء اليوم لمواطنيها والمرحلين.

كما يتم تنفيذ هذه العملية بأكملها بتنسيق وثيق مع حلفاء فرنسا والقوات المسلحة الجيبوتية. وقد وجهت فرنسا الشكر للسلطات الجيبوتية على مساعدتها الحاسمة التي جعلت هذا الإجلاء ممكنا. كما شكرت فرنسا جميع الجهات السودانية التي سهلت إجلاء مواطنيها.

وتجدد فرنسا مناشدتها لكافة الأطراف وقف الاقتتال والعودة إلى الحوار السياسي. فلا تزال فرنسا على اتصال دائم ووثيق مع شركائها الأوروبيين.

وأكدت الخارجية الفرنسية بأن جميع خدمات الدولة تظل معبأة بالكامل لضمان عمليات إجلاء جديدة في أسرع وقت ممكن.