سهرة العيد في البلكونة.. اليوم نشاهد زخة شهب القيثارة تزين السماء.. واقتران القمر والزهرة حتى التاسعة والنصف

تشهد السماء منذ أبريل عدد من الظواهر الفلكية الممتعة للنظر، خاصة لمحبي هذا النوع من الظواهر، ولمغرمي السهر من أجل الحصول على أمسيات هادئة في الإجازات.

ونقدم لكم أبرز أربع ظواهر فلكية في آخر أسبوع في شهر أبريل.

زخة شهب القيثارة Lyrids

تشهد السماء اليوم زخة شهب القيثارة Lyrids وهي ظاهرة تحدث سنويا فيما بين 16 إلى 25 إبريل، وتبلغ ذروتها في 22 و23 أبريل.

القمر والزهرة

ويقترن اليوم القمر مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) حيث نراهما بالعين المجردة متجاوران في السماء في ذلك اليوم باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة حتى بداية غروب المشهد في الـ 9:40 مساءا تقريبا.

وأكدت الجمعية الفلكية في جدة، أن كوكب الزهرة شديد السطوع؛ لأن غيومه الكثيفة تعكس معظم ضوء الشمس الذي يصل إليه حوالي 70% إلى الفضاء، ولأنه أقرب كوكب إلى الأرض، وسيلاحظ أيضًا أن الجزء الغير مضاء من سطح القمر مضيء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر، ويومًا بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر تزداد اضاءته ويرتفع عاليًا في السماء عند غروب الشمس، ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل، وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدا عن موقع غروب الشمس.

القمر والمريخ

وفي ٢٥ أبريل يقترن القمر مع كوكب المريخ (الكوكب الأحمر)، ويمكن مشاهدة هذا الإقتران بالعين المجردة بعد غروب الشمس مباشرة وعند دخول الليل في ذلك اليوم، حيث نراهما متجاوران في السماء إلى أن يبدأ في الغروب في الـ 11:30 مساءا تقريبا .

الكوكب الأحمر وصل إلى حالة التقابل مطلع ديسمبر الماضي عندما كان المريخ يواجه الشمس في السماء بالنسبة لنا وكانت المسافة بين الارض والمريخ الأقل في وقتها خلال سنتين وكان المريخ في قمة لمعانه ولكن الآن ومع ابتعاد الأرض في مدارها حول الشمس عن المريخ بدأ لمعان الكوكب الأحمر في الخفوت ولكن لا يزال لامعًا.

القمر وبولوكس

وفي ٢٦ ابريل يقترن القمر مع النجم بولوكس Pollux - وهو نجم عملاق برتقالي اللون أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية.

وبولوكس هو ما يسمى فلكيا برأس التوأم المؤخر ‏وهو نجم عملاق برتقالي أكبر نحو 3 مرات من الشمس ويبعد عن الأرض 34 سنة ضوئية ويقع في كوكبة التوأمان.

ورأس التوأم المؤخر هو أسطع نجوم الكوكبة وأشد ضياء من توأمه المسمى رأس التوأم المقدم.

وقد تحققت اكتشافات عام 2006 أن رأس التوأم المؤخر له كوكب يدور حوله.