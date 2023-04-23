الشرقية تستقبل ٢٧١٤ طنا و٩٢٠ كيلو من الأقماح الذهبية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأحد، سير توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها ٥٩ صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية .

وأوضح المحافظ، أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٢٧١٤ طن و ٩٢٠ كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٦٣٠٠ طن ٣٠٥ كيلو قمح، وأن ما تم حصاده من المحصول بلغ ٦٦٥٠٩ فدان حتى الآن.

وأشار إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية ٣٨٠٠٦١ فدان تكفي احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.

وشدد المحافظ على أهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بأنحاء المحافظة لتيسير الوصول اليها بسيارات القمح الذى يتم توريده يومياً، مؤكداً على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة للتعامل فوراً لإزالة أي معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول على مستوى المحافظة.

وناشد المحافظ المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد ، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.