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الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الهلال الأحمر السوداني: هناك معوقات نواجهها في الكثير من المناطق

اشتباكات بين الجيش
اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان
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كشف الهلال الأحمر السوداني، اليوم الأحد، أن الخرطوم أصبحت منطقة حرب، والوضع فيها مأساوي للغاية، محذراً من عواقب وخيمة إذا انهار النظام الصحي.

وأضاف الهلال الاحمر السوداني لـ “العربية ” أن هناك معوقات نواجهها في الكثير من المناطق لا توجد ممرات أمنة موثوقة لايصال المساعدات الانسانية، واكد على ضرورة تحييد المنشأت الطبية عن العمليات العدائية "

كما اكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أنه يجب عدم استهداف المرافق الصحية والعاملين والمرضى في السودان في اعمال العنف المسيرة.

وأضاف أن المنظمة وثقت عدة هجمات مميتة استهدفت المؤسسات الصحية، مشدداً على ضرورة وقف ذلك.

وتابع أنه "لا ينبغي أن يكون مقدمو الرعاية ومن يحتاجون لها هدفا للهجمات في السودان".

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