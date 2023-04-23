ads
الإثنين 24 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأردن يرسل طائرات عسكرية لإجلاء المواطنين من السودان

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الأحد، عن إقلاع أربع طائرات من سلاح الجو الملكي الأردني، من مطار ماركا العسكري متجهةً إلىجمهورية السودان، لإجلاء 260 شخصاً من الجالية الأردنية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشئون المغتربين.

وقال البيان: "أقلعت أربع طائرات من سلاح الجو الملكي الأردني، اليوم الأحد، من مطار ماركا العسكري متجهةً إلى جمهورية السودان،لإجلاء 260 شخصاً من الجالية الأردنية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشئون المغتربين".

وتابع: "تأتي جهود القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي بتسيير إقلاع الطائرات، بالتشارك مع وزارة الخارجية وشؤونالمغتربين؛ خدمة للمواطنين الأردنيين أينما كانوا وفي كافة الظروف الطارئة، وذلك بتقديم كل أشكال الإسناد والدعم لإنجاح عمليات إجلاءالمواطنين الأردنيين من جمهورية السودان".

لا يتوفر وصف.
لا يتوفر وصف.
لا يتوفر وصف.
لا يتوفر وصف.

 

الجالية الاردنية القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الظروف الطارئة السودان سلاح الجو الملكي الأردني