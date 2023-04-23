الأردن يرسل طائرات عسكرية لإجلاء المواطنين من السودان

أعلنت السلطات الأردنية، اليوم الأحد، عن إقلاع أربع طائرات من سلاح الجو الملكي الأردني، من مطار ماركا العسكري متجهةً إلىجمهورية السودان، لإجلاء 260 شخصاً من الجالية الأردنية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشئون المغتربين.

وقال البيان: "أقلعت أربع طائرات من سلاح الجو الملكي الأردني، اليوم الأحد، من مطار ماركا العسكري متجهةً إلى جمهورية السودان،لإجلاء 260 شخصاً من الجالية الأردنية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشئون المغتربين".

وتابع: "تأتي جهود القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي بتسيير إقلاع الطائرات، بالتشارك مع وزارة الخارجية وشؤونالمغتربين؛ خدمة للمواطنين الأردنيين أينما كانوا وفي كافة الظروف الطارئة، وذلك بتقديم كل أشكال الإسناد والدعم لإنجاح عمليات إجلاءالمواطنين الأردنيين من جمهورية السودان".