عمرو عبد العزيز يهنئ زوجته بعيد ميلادها

هنأ الفنان عمرو عبد العزيز زوجته بمناسبة عيد ميلادها الذي يصادف اليوم الأحد وشارك جمهوره صورة جمعته بها.

وكتب عمرو تعليقا على الصورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"٢٣ ابريل يوم الحمد لله انه بييجى مره واحده فى السنة عشان ده عيد ميلاد اختي و وبنوني و حبيبتى كل سنه وانتي طيبه يا بوسبوستى وعقبال ١٠٠ سنه وتفضلى مطلعه عينى كده ".

يذكر أن عمرو شارك في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "رمضان كريم ٢"من إخراج سامح عبدالعزيز، وتأليف أحمد عبدالله، ويشارك في بطولته الفنان سيد رجب وسلوى عثمان ونجلاء بدر ومحمد لطفي وصبري فواز، وانضم للجزء الثاني منه الفنان بيومي فؤاد والفنانة سلوى خطاب وويزو، سلوى محمد على وكريم عفيفي وإنعام سالوسة.