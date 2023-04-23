"خريجي الأزهر بمطروح" تهنئ الرئيس بالذكرى الـ 41 لتحرير سيناء

هنأ عبدالعظيم سالم، رئيس منظمة خريجي الأزهر بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومحافظ مطروح اللواء خالد شعيب، والقوات المسلحة وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى الاحتفال بتحرير شبه جزيرة سيناء.

وأشاد سالم، بالدور العظيم الذي تقوم به قواتنا المسلحة وأبطالها في الحفاظ على أمن واستقرار وسلامة الوطن، مضيفًا أنهم قدموا أرواحهم ودماءهم فداءً لهذا الوطن، وضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء.

وأكد رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمطروح، أن هذه المناسبة ستظل دائما مصدر للفخر والعزة والكرامة للمصريين جميعًا، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية بالأمن والسلام والرخاء، وأن يحفظ جيشها العظيم.