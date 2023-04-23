تداول 3 آلاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر وانتظام العمل خلال إجازة عيد القطر



تابع اللواء, محمد عبد الرحيم رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لمواني البحر الاحمر , العمل بالمواني, حيث شدد علي انتظام العمل بالموانى و تشديد الاجراءات الامنية بموانى الهيئة بالتنسيق مع شرطة تأمين و علي متابعة اجراءات الأمن والسلامة للسفن الملاحية للتأكد من سلامتها وحفاظا علي الركاب.



واعلن المركز الاعلامى بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 3000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 347 شاحنة و 28 سيارة حيث شملت حركة الواردات 200 طن بضائع ، 219 شاحنة و 27 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 2800 طن بضائع ، 128 شاحنة و 1 سيارة .

حيث يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال السفن الثلاث ايلة ، بريدج وسينا ، كما تم تداول 3000 طن بضائع و 347 شاحنة بميناء نويبع حيث يشهد الميناء منذ الأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة وبريدج وسينا .

كما غادر ميناء السويس السفينة النوي اكسبريس فارغة متجهة الي جدة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 620 راكب بموانيها .

الاحد 23 ابريل 2023