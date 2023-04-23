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الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ناقد فني: محمد رمضان فتح مساحة فنية وإبداعية لكل من حوله (فيديو)

مسلسلجعفر العمدة
مسلسل"جعفر العمدة"
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أعرب الناقد الفني خالد محمود، عن سعادته بمسلسل "جعفر العمدة، وأداء المشاركين في العمل، وخاصة النجم "أحمد فهيم".

وقال خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، إن مشهد اتهام جعفر العمدة لشقيقة سيد، بمثابة "ماتش تمثيلي صادق جدًا ".
وأضاف أن الفنان محمد رمضان قدم أداء رائع ودور إنساني، معقبًا:"لأول مرة نشاهد دموع محمد رمضان بهذا الشكل".

وواصل الناقد الفني خالد محمود: "محمد رمضان ازداد نضجًا وفتح مساحة فنية وإبداعية لكل من حوله".

الناقد الفني خالد محمود مسلسل جعفر العمدة النجم أحمد فهيم