ناقد فني: محمد رمضان فتح مساحة فنية وإبداعية لكل من حوله (فيديو)

أعرب الناقد الفني خالد محمود، عن سعادته بمسلسل "جعفر العمدة، وأداء المشاركين في العمل، وخاصة النجم "أحمد فهيم".

وقال خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، إن مشهد اتهام جعفر العمدة لشقيقة سيد، بمثابة "ماتش تمثيلي صادق جدًا ".

وأضاف أن الفنان محمد رمضان قدم أداء رائع ودور إنساني، معقبًا:"لأول مرة نشاهد دموع محمد رمضان بهذا الشكل".

وواصل الناقد الفني خالد محمود: "محمد رمضان ازداد نضجًا وفتح مساحة فنية وإبداعية لكل من حوله".