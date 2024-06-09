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الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

الصحة الروسية تعلن عن موعد كشف نتائج الدراسات السريرية للقاح السرطان

وزير الصحة الروسي
وزير الصحة الروسي
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أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن النتائج الأولية للدراسات قبل السريرية للقاح السرطان قد يتم تقديمها في نهاية هذا العام وفقا لما نشرته وكالة أنباء "تاس" الروسية .

وقال في تصريحات صحفية له على هامش منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، إن اللقاح يخضع حاليا للدراسات ما قبل السريرية، ومن المتوقع الحصول على نتائجها الأولى بحلول نهاية العام ومن ثم البدء في التجارب السريرية.

وأوضح أن اللقاح تم تطويره بشكل مشترك من قبل عدة فرق علمية من مركز أبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة "غاماليا" ومعهد موسكو لأبحاث الأورام "غرتسين" والمركز الوطني للأبحاث الطبية للأورام "بلوخين".

وكان الأكاديمي ألكسندر غينسبورغ أعلن قبل أيام أن اللقاح الروسي المضاد لجميع أنواع السرطان اجتاز بنجاح الاختبارات التي أجريت على الفئران المخبرية.

وأشار إلى أن اللقاح اختبر على فئران مصابة بالورم الميلانيني وقد لاحظ الباحثون أنه بعد مضي 15 يوما على تلقيحها أي عندما تبدأ منظومة المناعة في العمل وفرقا كبيرا في حجم الورم بين الحيوانات الملقحة وغير الملقحة وكانت النتيجة أن الفئران غير الملقحة باللقاح توفيت بين يومي 19 و22  في حين لا تزال الفئران الملقحة على قيد الحياة حتى الآن.

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