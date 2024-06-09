شهيدان في قصف إسرائيلي استهدف حي تل السلطان غربي رفح الفلسطينية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلا عن إعلام فلسطيني، اليوم الأحد، بأرتقاء شهيدان في قصف إسرائيلي استهدف حي تل السلطان غربي مدينة رفح الفلسطينية.

وقبل قليل، افاد إعلام فلسطيني، اليوم، ارتقاء ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأطلقت طائرات الاحتلال المروحية، اليوم، نيرانها شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة وسقوط عدد من المصابين، وفقا لإعلام فلسطيني.

وتابع، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، أن هناك عددًا من الجرحي في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا شرق دير البلح وسط غزة.

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 247 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنّها على قطاع غزة، مخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وضاربًا في عرض الحائط قرارات محكمة العدل الدولية الآمرة بمنع ارتكاب أعمال إبادة جماعية ووقف العمليات العسكرية في رفح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.